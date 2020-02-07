اندلاع حريق هائل قرب

2020/02/07 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع الامني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق هائل في منطقة حي الجهاد، بجانب الكرخ في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان "حريقا كبيرا اندلع داخل شاحنة محملة بوقود الگاز 36 الف لتر، في منطقة حي الجهاد قرب كلية الامن القومي سابقاً، داخل ساحة، قرب الدور السكنية، تحتوي على خزانات گاز ومولدات".

واضاف البيان انه "تم ارسال 12 فريق اطفاء وانقاذ واسعاف الى موقع الحريق حالياً".

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