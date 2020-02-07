2020/02/07 | 16:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع ديني يدعو الصدريين للإنحياز إلى صفوف الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني يدعو الصدريين للإنحياز إلى صفوف الشعب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع ديني يدعو الصدريين للإنحياز إلى صفوف الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).