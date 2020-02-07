عودة السفير البريطاني لدى إيران إلى طهران

2020/02/07 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير البريطاني روب ماكير لدى إيران عودته إلى طهران التي غادرها الشهر الماضي بعد احتجازه من قبل قوات الأمن الإيرانية لفترة وجيزة.وقال السفير روب ماكير باللغة الفارسية في فيديو على حسابه في “إنستغرام”: “عدت مؤخرا من لندن إلى طهران.كانت زيارة مهمة خُطط لها من قبل”.وأضاف ماكير في الفيديو: “بريطانيا تريد استخدام […]

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