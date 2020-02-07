مدة السقوط وتلويح الانسحاب واستفتاء الناصرية.. 3 تحديات قد تطيح بمحمد علاوي قريبا!

2020/02/07 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، 3 عقبات قد تطيح بتكليفه وتجبره على الانسحاب من تشكيل الحكومة، تمثلت تزامنت مع تلويحه بالانسحاب من تكليفه فيما اذا استمرت الاعتداءات على المتظاهرين، بينما يواجه تحدٍ قانوني يدعى بـ”مدة السقوط”، فضلا عن اعلان متظاهري الناصرية عن مبادرتهم لاختيار بديل عن علاوي بالاستفتاء الشعبي.[…]

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