2020/02/07 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن إراقة أول قطرة من دماء المسيح - الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020 .تحيا فكرة الفرح داخلنا فنحييها كل سنة، لحظة تليها لحظة، قطرة مطر تلو القطرة، ، بسمة تلو البسمة، هطل المطر، صفير فصراخ، لقد ولدت سنة جديدة.لأصف حالنا على ضفة نهر بريزبن، اتخذت الجموع مكانا لها على الحافة الجديدة التي شيدت حديثا بعد انهيارها جراء الفيضان الذي حصل سنة 2011، تكلفة الجلوس على الأرض وتحت المظلات 150--$--.لا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دينا سليم حنحن - إراقة أول قطرة من دماء المسيح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دينا سليم حنحن - إراقة أول قطرة من دماء المسيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).