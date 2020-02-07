ياسين الحاج صالح - -ما منحبك-: عن السياسة والحب والثورة

2020/02/07 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح تستدرك هذه المقالة الثانية عن الحب والسياسة على القضية التي ساقتها مقالة سابقة، كانت تقول إن السياسة هي الوسط المتحرك بين الحب والحرب، وتبني على ذلك ضرورة فصل السياسة عن الحب لأن من شأن الوصل بينهما أن يصل السياسة بالحرب كذلك.زوال السياسة لمصلحة الحب والحرب هو قوام حالة استثناء عاشتها سورية منذ مطلع العهد البعثي.كان الحب كاذباً، قناعاً على وجه علاقات تبعية، قنع كذلك مقادير هائلة من مشاعر الذل وا......

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