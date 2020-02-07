صور.. مسلحون يهاجمون شاحنات شركة فرنسية قرب بسماية للمرة الخامسة خلال اسبوعين

2020/02/07 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقيام مسلحين مجهولين بالهجوم على شاحنات تابعة لشركة فرنسية، جنوبي بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز انه "وللمرة الخامسة خلال أسبوعين، هاجم مسلحون مجهولون شاحنات شركة لافارج الفرنسية، التي تجهز شركة بسماية بالأسمنت، جنوب شرقي بغداد".

وأوضح المصدر ان "عناصر منفلتة تسيطر على الطريق الرابط بمجمع بسماية، بهدف فرض أتاوات على سائقي الشاحنات، في وضح النهار".

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