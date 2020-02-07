شرطة نجدة البصرة تخصص رقما للابلاغ عن الحالات المشبوهة

2020/02/07 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شرطة النجدة في محافظة محافظة البصرة، الجمعة، تخصيص رقم مجاني للابلاغ عن الحالات المشبوهة.

ودعت المديرية في بيان، "المواطنين كافة للأبلاغ عن الحالات المشبوها والتي تثير الشك والأشتباه بالاتصال على الرقم المجاني 104 وهو مخصص لمديرية شرطة النجدة ويستقبل اتصالات المواطنين على مدار 24 ساعة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (7 شباط 2020)، القبض على ناقل عوائل عناصر تنظيم داعش من سوريا الى نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبا

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (07 شباط 2020)، بمقتل جندي بانفجار لم تعرف طبيعته داخل مركبة عسكرية في ناحية بهرز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجاراً غامضاً، لم يعرف طبيعته، حدث داخل مركبة عسك

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، بان مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية برمانة يدوية.

وقالت القيادة في بيان، ان "اعتداءً جديداً طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون أثر رمي

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