شاهد... هتافات الحضور بعد انتهاء خطبة الجمعة بالعراق

2020/02/07 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن ترديد هتافات الحضور بعد انتهاء خطبة الجمعة للمرجع الديني الاعلى اية الله السيد علي السيستاني....

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