البصرة تحيي أربعينية شهداء الانتصار سليماني والمهندس

2020/02/07 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في محافظة البصرة بالعراق مهرجان مركزي بمناسبة ذكرى اربعينية قادة الانتصار الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما....

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