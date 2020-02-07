2020/02/07 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تنتظر الأسواق العالمية لتحدد على أساسها كيف تتحرك، بعد الاضطرابات التي أصابتها منذ بداية 2020، بتهديدات الحرب العالمية الثالثة، وفيروس الكورونا الذي يلقي بظلال شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي.

وخرجت صباح اليوم بيانات متراجعة من الصين حول الميزان التجاري، كما تراجع الإنتاج الصناعي الألماني لمستويات لم يشهدها منذ عام 2009.

واستمرت الأسهم الآسيوية والأوروبية في الهبوط هذا الصباح، في حين تدل تحركات العقود الآجلة الأمريكية على افتتاح ضعيف.

وربما يعود هذا لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات الأسهم يوم الخميس.

وجاءت تحركات سوق السلع كالتالي فور صدور الأنباء:

عقود الذهب: 1,566.15

الذهب في المعاملات الفورية: 1,562.85

النفط الخام: 50:41

برنت:54.41

أمّا سوق العملات، فسجلت الأزواج الرئيسية:

مؤشر الدولار الأمريكي: 98.445

الإسترليني/دولار: 1.2937

اليورو/دولار : 1.0960

الدولار/ين : 109.89

وعادة ما تثير البيانات الأمريكية القوية اضطرابات في السوق، فكثيرًا ما هبطت بسعر الذهب.



وربما تعزز تلك البيانات القوة مسار الفيدرالي نحو إبقاء معدلات الفائدة على نفس المستويات.



فيرى رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن السوق الأمريكي قوي وراسخ بسبب قوة سوق العمل ومعنويات المستهلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قوي في البيانات الأمريكية يهبط بالذهب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قوي في البيانات الأمريكية يهبط بالذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).