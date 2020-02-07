أزمة حوادث الطائرات مستمرة.. بالفيديو: طائرة تخرج عن مسارها وتقتل  رجلا في بانكوك

2020/02/07 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت ادارة مطار دون مويانغ في العاصمة التايلندية بانكوك، إن طائرة كانت يتم قطرها إلى بوابة صعود الركاب بمطار في بانكوك أفلتت واصطدمت بمركبة أرضية صباح الجمعة، مما أسفر عن مقتل عامل.وأكد المدير العام في مطار دون مويانغ سومبون كوترانون،، إن “عاملاً آخر أصيب بجروح عندما اصطدم بالقاطرة الكابل الطليق الذي […]

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