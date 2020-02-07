نائب عن الفتح: علاوي مطالب بكشف الساعيين للمحاصصة أمام الشعب

2020/02/07 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد تحالف الفتح، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يكشف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن الكتل الساعية للمحاصصة أمام الشعب.

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