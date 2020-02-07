اجتماع امني لقيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار لبحث تطورات الأوضاع في الصحراء الغربية

2020/02/07 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار عقدت قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا مع قيادة فرقة المشاة الاولى في الجيش العراقي لبحث تطورات الوضع الأمني في مناطق غرب الانبار ووضع خطة لدحر عصابات داعش الارهابية في الصحراء.وقال ممثل قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي سعدي ناصر في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، إن “قيادة […]

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