2020/02/07 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كواليس وثيقة الـ 170 نائبا.. هل تعرض (علاوي) للخديعة ! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كواليس وثيقة الـ 170 نائبا.. هل تعرض (علاوي) للخديعة !) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كواليس وثيقة الـ 170 نائبا.. هل تعرض (علاوي) للخديعة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).