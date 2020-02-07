2020/02/07 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثقفو وفنانو البصرة يحتفون بتوقيع العمل الروائي الجديد " / العراق سينما / للروائي أحمد إبراهيم السعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثقفو وفنانو البصرة يحتفون بتوقيع العمل الروائي الجديد " / العراق سينما / للروائي أحمد إبراهيم السعد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مثقفو وفنانو البصرة يحتفون بتوقيع العمل الروائي الجديد " / العراق سينما / للروائي أحمد إبراهيم السعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).