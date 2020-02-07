مشعان يقترح اسماء حكومة محمد علاوي.. وكاتب يحذره من حرب البسوس

2020/02/07 | 17:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر النائب السابق مشعان الجبوري، ان حكومة محمد علاوي ستحظى بتأييد شعبي واسع فيما اذا ضمت 14 اسما، من بينهم فائق الشيخ علي والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي والدكتور علاء الركابي والمنشق من التيار الصدري الشيخ اسعد الناصري.وقال الجبوري في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إنه “ستحظى حكومة محمد علاوي بتأييد شعبي واسع […]

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