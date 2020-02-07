قاهر ريال مدريد يواجه فريقا مغمورا في المربع الذهبي لكأس الملك

2020/02/07 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة جرت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، الذي يشارك فيه 3 أندية من الليغا وفريق واحد من دوري الدرجة الثانية.وأسفرت قرعة المربع الذهبي للكأس “Copa del Rey” عن مواجهة ريال سوسييداد قاهر ريال مدريد، ضد فريق دوري الدرجة الثانية […]

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