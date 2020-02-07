2020/02/07 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حِراك في مجلس النواب الأميركي.. اكثر من 100 نائب ديمقراطي يعلنون رفضهم لما يسمى بـ”صفقة القرن”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حِراك في مجلس النواب الأميركي.. اكثر من 100 نائب ديمقراطي يعلنون رفضهم لما يسمى بـ”صفقة القرن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).