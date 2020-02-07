2020/02/07 | 17:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- وكالات أُعلن في مصر وفاة الكاتب المسرحي لينين الرملي الجمعة بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر ناهز 75 عاما.ويعد الرملي المولود في القاهرة عام 1945 من أشهر الكتاب المسرحيين في مصر واقترن اسمه في مصر باسم الممثل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المؤلف المسرحي والسينمائي والتلفزيوني المصري لينين الرملي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المؤلف المسرحي والسينمائي والتلفزيوني المصري لينين الرملي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).