موقع “بزنس إنسايدر”: نحو 8 ألاف دولار دفعها كل مواطن أميركي لتغطية نفقات الحرب في العراق وأفغانستان وسوريا

2020/02/07 | 17:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” نشر موقع “بزنس إنسايدر” تقريرا وضعه باحثون في جامعة براون بولاية ماساتشوستس، يكشف أن كلفة الحرب في العراق وأفغانستان وسوريا التي تقدّر بنحو 2 تريليون دولار، كانت حصة دافعي الضرائب الأميركيين منها ما يقارب ثمانية آلاف دولار … Readmore

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