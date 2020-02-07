الشرطة تهزم السليمانية في دوري اليد

2020/02/07 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتح نادي الشرطة مشواره في دوري كرة اليد بفوز كبير على السليمانية.

وانتهت المباراة بفوز الشرطة بنتيجة (33-20)، وسيطر الشرطة في السنوات الاخيرة على دوري اليد وحقق اللقب في اكثر من مناسبة.

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