شاهد: كلمة وردت في خطاب المرجعية تشغل مواقع التواصل الاجتماعي.. من هو “فرعون زمانه”؟

2020/02/07 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعيدا عن الخطبة السياسية الثانية، التي نوهت فيها المرجعية على ضرورة تصدي القوات الامنية لمسؤولية حماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين ومنع المندسين من التواجد فيها، والتي حظت بقبول وتأييد في الشارع العراقي، إلا أن جملة قصيرة وردت في خطاب المرجعية في الخطبة الاولى لممثلها احمد الصافي، شغلت المدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.[…]

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