هل يدرب عدنان حمد المنتخب السوري ؟

2020/02/07 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مصادر اعلامية عربية عن اقتراب المدرب العراقي عدنان حمد، من قيادة المنتخب السوري في المرحلة المقبلة، ما يؤشر عودته للتدريب الذي ابتعد عنه منذ سنوات.واشارت المصادر الى ان الاتحاد السوري لكرة القدم بدأ في مفاوضات رسمية جادة مع حمد لتدريب المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2020 ،ونهائيات […]

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