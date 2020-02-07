كوشنر وعريقات يتبادلان الاتهامات عن أحدث موجة عنف في الأراضي الفلسطينية

2020/02/07 | 17:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) – تبادل مسؤولان فلسطيني وأمريكي الاتهامات بالمسؤولية عن أحدث موجة عنف اندلعت في الأراضي الفلسطينية فيما تجمع مشيعون في الضفة الغربية المحتلة للمشاركة في جنازة شرطي فلسطيني قتل بالرصاص خلال أحداث العنف وشددت إسرائيل الأمن قبيل صلاة الجمعة.… Readmore

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