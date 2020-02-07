“رويترز”: السيستاني يوبّخ قوات الأمن العراقية بعد مقتل محتجين

2020/02/07 | 17:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) – وبّخ آية الله العظمي علي السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، قوات الأمن يوم الجمعة لتقاعسها عن حماية محتجين قتلوا في اشتباكات مع جماعات مناوئة هذا الأسبوع بمدينة النجف في جنوب البلاد وحث السياسيين على اختيار حكومة جديدة … Readmore

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