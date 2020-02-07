روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطراريا بعد تعرضها لنيران سورية

2020/02/07 | 17:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو (رويترز) – قالت روسيا يوم الجمعة إن طائرة ركاب تقل 172 شخصا من طهران إلى دمشق هبطت اضطراريا في قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روسيا يوم الخميس بعد أن كادت الدفاعات الجوية السورية تصيبها.ونقلت وكالة إنترفاكس ووسائل إعلام … Readmore

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