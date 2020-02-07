2020/02/07 | 18:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، اجتماعا موسعا مع قيادة فرقة المشاة الاولى في الجيش العراقي لبحث تطورات الوضع الأمني في مناطق غرب الانبار ووضع خطة لدحر “داعش” في الصحراء.وقال ممثل قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي سعدي ناصر في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “قيادة عمليات الانبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع موسع بين الحشد والجيش لبحث دحر “داعش” من صحراء الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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