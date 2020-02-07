2020/02/07 | 18:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اللواء 52 بالحشد الشعبي بالتعاون مع مديرية المدفعية، دورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس لتطوير القدرات القتالية لمقاتلي اللواء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن اللواء 52 بالحشد الشعبي بالتعاون مع مديرية المدفعية في هيئة الحشد الشعبي اقام دورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس لتطوير المهارات القتالية لمقاتلي اللواء في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقامة دورة القائد الشهيد المهندس لتطوير القدرات القتالية للحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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