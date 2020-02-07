شاهد: احتجاجات وغلق شوارع بالاطارات المشتعلة في السودان لانعدام الخبز!

2020/02/07 | 18:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت مدينة عطيرة شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الجمعة، احتجاجات واغلاق بعض الشوارع الرئيسية احتجاجا على انعدام الخبز.واطلعت “يس عراق” على تغريدات لناشطين سودانيين، قالوا ان احتجاجاتهم ستستمر بالتصعيد، رافضين حكم العسكر، فيما اشاروا الى ان عطيرة تشهد اليوم انعدام الخبز.يذكر أن مدينة عطيرة شهدت انطلاق شرارة الثورة في ديسمبر […]

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