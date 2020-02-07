سهيل قبلان - المطلوب التقدم خطوة في طريق السلام وليس الحرب والاستيطان

2020/02/07 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان كان على الانسان ان يعبر مخاضا صعبا بل وحشيا حتى يكتشف انسانيته ومنذ ان وعى انسانيته كافح في سبيل خلق اوضاع حتى تصل الى اعلى المراتب, وخلال التاريخ المكتوب ربط انسانيته بالحياة الكريمة وتقوية اواصر الزمالة والصداقة والتعاون البناء والاحترام المتبادل بين بني البشر بغض النظر عن الانتماء واللغة والدين, مؤكدا ان الكرامة تقوم على قواعد الحرية والاستقلال والتطلع الى الغد القادم بعين الجمال والمحبة والعطا......

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