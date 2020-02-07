2020/02/07 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدراج “النخلة” و”أربعينية الإمام الحسين” على لائحة التراث العالمي المستقلة / هنأت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وزارة الثقافة العراقية بإدراج “النخلة” و”زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”، على لائحة التراث العالمية.وقالت الوزارة في بيان ، إنه “في إنجاز جديد يحققه العراق على الصعيد الثقافي أصدرت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) […]

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