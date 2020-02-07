باحثون صينيون يرجحون ان يكون آكل النمل الحرشفي وسيطا محتملا لفيروس كورونا المستجد

2020/02/07 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف باحثون صينيون، عن احتمال ان يكون أحد انواع الحيوانات الثدية، مصدرا لفيروس كورونا المستجد.

وأشار خبراء بجامعة جنوب الصين الزراعية، الى احتمال ان يكون آكل النمل الحرشفي المسمى بالبانغولين، والذي يتم الإتجار به بطريقة غير مشروعة في الصين، بسبب حراشفه ولحمه، عائلا وسيطا محتملا للفيروس، الذي تسبب بوفاة أكثر من ستمئة شخص في الصين، واصابة نحو ثلاثين الفا في أنحاء العالم، لافتين الى ان للاكتشاف الأخير أهمية كبيرة، للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الصينية، ان دراسة حديثة أظهرت أن تسلسل الجين لسلالة فيروس كورونا الجديد المأخوذ من الحيوان، كان مطابقا بنسبة تسع وتسعين بالمئة لتلك الموجودة عند المصابين بالمرض.

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