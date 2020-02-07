وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن أحداث النجف وكربلاء

2020/02/07 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن محافظتي النجف وكربلاء شهدتا أحداثا مؤسفة سقط خلالها العديد من الضحايا، وأن التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين بها وملاحقتهم ومحاسبتهم على هذه الاعمال، مؤكدة ان القوات الأمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداءات من أية جهة كانت.

ودعت الوزارة المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة.

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