2020/02/07 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تنشر صورا جديدة للطائرة الأمريكية التي أسقطتها المستقلة / نشر التلفزيون الإيراني، صورا لأول مرة قال إنها لحطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها في حزيران/ يونيو الماضي، من طراز “MQ-4”.في سياق متصل، قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أمير حاجي زادة، إن إيران قادرة على إبطال مفعول هذا الطراز من الطائرات عبد […]

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