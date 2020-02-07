2020/02/07 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة (7 شباط 2020)، من مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المنظمة في مؤتمر صحفي، "نواجه نقصا في معدات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا".

وحذرت من "مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا".

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي طلعت كريم، اليوم الجمعة، ان اختيار محمد توفيق علاوي، لرئاسة الوزراء، جاء باتفاق كل الكتل السياسية من مختلف المكونات.

وقال كريم، لـ"بغداد اليوم"، ان "اختيار محمد توفيق علاوي،

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو كتلة صادقون، النائب احمد الكناني، اليوم الجمعة، حقيقة اختيار متظاهرين لتولي حقائب وزارية في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال أحمد الكناني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين ليس لدي

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو كتلة سائرون البرلمانية، النائب اسعد عبد السادة، الجمعة 7 شباط 2020، إن هناك 3 خطوات هامة لإنهاء الفساد في العراق، فيما أكد أن الفساد مرتبط ببعض اقتصاديات الكتل السياسية.

وقال اسعد عبد السادة، في حديث لـ(بغداد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منظمة الصحة العالمية: نحذر من مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منظمة الصحة العالمية: نحذر من مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).