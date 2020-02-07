بالصور.. معتصمو الناصرية يرفعون صور المرجع السيستاني ويجددون رفضهم لعلاوي

2020/02/07 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ذي قار

رفع المعتصمون في ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاجات بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، صور المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، فيما عبروا عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور تظهر تجمع عشرات المعتصمين وسط ساحة الحبوبي رافعين شعارات تعبر عن رفضهم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، فضلاً عن رفع صورالمرجع الديني علي السيستاني.

وكان متظاهرو محافظة البصرة، قد رفعوا في وقت سابق من اليوم الجمعة، صور المرجع الديني علي السيستاني بمسيرة حاشدة.

وانطلق المتظاهرون بمسيرة جماهيرة حاشدة من العشار إلى ساحة اعتصام فلكة البحرية وسط محافظة البصرة.

ورأت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، اليوم الجمعة، أن الحكومة التي تحل محل حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب، وفيما دانت الاعتداءات التي طالت المعتصمين في محافظة النجف، أكد أنه لا غنى عن القوات الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع بالفوضى والإخلال بالنظام العام.

وقال ممثل المرجعية، احمد الصافي، خلال خطبة الجمعة التي القاها في الصحن الحسيني بكربلاء، إنه "لا بد من الإشارة الى أمرين يتعلقان بأحداث هذا الأسبوع، أولاً: انه على الرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية الدينية حول ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من الأعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم، الا ان ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي".

واضاف الصافي :"في الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، وتعزي العوائل التي فقدت احبتها جراء ذلك وتدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل فإنها تؤكد على ما سبق ان اشارت اليه في مناسبة أخرى من انه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الاطار".

وتابع :"لا مسوغ لمنعها من ذلك او التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بأي ذريعة او عنوان".

واردف قائلا: "ثانياً: إنّ المرجعية الدينية قد حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او للتدخلات الخارجية، وتؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار".

بغداد اليوم- بغداد

تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق نشب بـ’’تريلة’’، محملة بالكاز في منطقة حي الجهاد ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رجال الدفاع المدني اخمدوا حريق داخ

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر محلي، الجمعة (07 شباط 2020)، بأن متظاهري بابل بدأوا بترقيم خيام ساحة التظاهر، بعد قيام القوات الأمنية بتفتيشها وإثبات سلمية المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم البدء بترقيم المخيمات المتواج

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء المقدادية وكالة(45كم شمال شرق بعقوبة)، بمحافظة ديالى، حاتم التميمي، الخميس (07 شباط 2020)، عن معاودة 10 منظمات دولية نشاطها في ثاني اكبر مدن المحافظة لدعم 4 ملفات حيوية.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. معتصمو الناصرية يرفعون صور المرجع السيستاني ويجددون رفضهم لعلاوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. معتصمو الناصرية يرفعون صور المرجع السيستاني ويجددون رفضهم لعلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).