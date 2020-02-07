متهم جديد ينضّم إلى قائمة “مسببي فيروس كورونا”.. بعد الخفافيش والثعبان ما قصة “آكل النمل” الحرشفي؟

2020/02/07 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انضم متهم جديد إلى قائمة المتسببين بانتشار فايروس كورونا في الصين، ليكون 3 متهم كمصدر لانتشار الفايروس بعد الخفاش والثعابين.وأعلن الباحثون الصينيون، اليوم الجمعة، أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة، بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس “كورونا” الجديد، بحسب “رويترز”.وأفادت […]

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