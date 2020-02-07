2020/02/07 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور: سنبدأ غداً بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: سنبدأ غداً بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: سنبدأ غداً بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).