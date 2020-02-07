بالصور.. شنق ترامب وجنوده في بغداد

2020/02/07 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قام المتظاهرون المطالبون بانسحاب القرات الأمريكية من العراق بشنق دمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجنود الأمريكيبن ونصبوها في شوارع بغداد.وجاء هذا ردًا على جرائم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عملية اغتيال شهداء الانتصار القادة في بغداد، وكذلك في جريمة ما تسمى بـ”صفقة القرن” واغتصاب الأراضي الفلسطينية.

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