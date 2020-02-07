ماكرون يدعو الأوروبيين للتحرك في مواجهة

2020/02/07 | 18:30 - المصدر: فرانس 24

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الأوروبيين إلى مراقبة التسلح في العالم وإلى المشاركة في "حوار استراتيجي" حول دور الردع النووي الفرنسي.



كما أكد ماكرون أن الأوروبيين لا يمكنهم "الاكتفاء بدور المتفرجين" في مواجهة السباق إلى التسلح الذي يمكن أن تصبح قارتهم مسرحا له.

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