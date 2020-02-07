شاهد: انستغرام يطلق ميزة جديدة تتحكم في مشاهدة المنشورات والقصص

2020/02/07 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اتاح تطبيق انستغرام ميزة جديدة لمستخدميه، حيث اطلقت ميزة تسهل على المستخدم ترتيب قائمة الاشخاص الذين يتابعهم وتقديم من يرغب بهم على غيرهم من المتابعين.وباستطاعة المستخدم من خلال الميزة الجديدة أن يصنف المتابعين إلى صنفين، أولا أولئك الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية ويتفاعلون مع قصص ومنشورات المستخدم، وثانيا من يكون التفاعل […]

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