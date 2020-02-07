محافظ النجف يوجه رسالة الى أبناء المحافظة بعلماءها وشيوخها وأبناءها وكافة المنتمين إلى هذه المدينة المقدسة

2020/02/07 | 18:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف الاشرف لؤي جواد الياسري يوجه رسالة الى أبناء محافظة النجف الاشرف بعلماءها وشيوخها وأبناءها وكافة المنتمين إلى هذه المدينة المقدسة🔻 في الوقت الذي سعت به الحكومة المحلية للنجف […]

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