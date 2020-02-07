بطولة الكأس عقدة زيدان كلاعب ومدرب

2020/02/07 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم ينجح في فك شفرة بطولة الكأس طوال مسيرته الكروية سواء كلاعب أو مدرب

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