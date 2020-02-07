2020/02/07 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب عدد كبير من جماهير نادي ​يوفنتوس​ عن رغبته في إنضمام النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ إلى صفوف البيانكونيري، خلال الصيف المقبل بعد الأزمة التي إندلعت مؤخراً بين النجم الارجنتيني وسكريتير نادي برشلونة إيريك أبيدال.

وإنتشر عدد من التغريدات عبر تويتر لجماهير يوفنتوس، عبرت فيها عن حلمها في إنضمام ميسي، ليشكل ثنائياً تاريخياً مع النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​.

بدورها، أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية، أن الإنتر ويوفنتوس سيحاولان الصيف المقبل الدخول على صراع خطف ميسي، في حال قرر الرحيل عن برشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير يوفنتوس تحلم بثنائية "ميسي – رونالدو") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير يوفنتوس تحلم بثنائية "ميسي – رونالدو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).