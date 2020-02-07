2020/02/07 | 18:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أحداثها..ساحة اعتصام النجف تشيد بموقف المرجعية بخطبتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أحداثها..ساحة اعتصام النجف تشيد بموقف المرجعية بخطبتها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أحداثها..ساحة اعتصام النجف تشيد بموقف المرجعية بخطبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).