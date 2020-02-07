2020/02/07 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

رددت جماهير نادي أتلتيك بلباو اسم المدرب إرنستو فالفيردي خلال مباراة الليلة الماضية ضد برشل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جماهير بلباو هتفت لإرنستو فالفيردي خلال مواجهة برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جماهير بلباو هتفت لإرنستو فالفيردي خلال مواجهة برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).