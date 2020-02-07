ملف تعريف الإبادة الجماعية الايزيدية على المستوى الدولي إلى أين وصل؟

2020/02/07 | 18:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين مضت اكثر من خمسة أعوام على الإبادة الجماعية الايزيدية التي حدثت في مدينة شنگال وباقي المدن وتم فيها اختطاف وقتل وسبي آلاف من النساء والأطفال والشباب والرجال المسنين من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، و لكن رغم ذلك إلى الآن لن يتم تعريف الإبادة الايزيدية هذا ما يثير غضب …

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