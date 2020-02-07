خلال حملة عسكرية.. تدمير مضافات لـ”داعش” الإرهابي والعثور على أسلحة متنوعة غربي الأنبار

2020/02/07 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار.افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من العثور على اسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية بحملة امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة أمنية استهدفت مضافة لإرهابي داعش في منطقة قضاء القائم غربي الانبار، […]

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