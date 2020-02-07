المرور تصدر بيانا بشأن اجراءاتها على سريع البصرة وصولا للانبار

2020/02/07 | 18:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرة المرور العامة، بيانا بشأن اجراءاتها على سريع البصرة وصولا لمحافظة الانبار.وقالت في بيان لها انها “ستبدا اعتبارا من يوم غد بتسيير دوريات مرور على طريق المرور السريع […]

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